Cliff Richard wordt 80: de brave eeuwige vrijgezel, die toch in een oorlog met de BBC terechtkwam

Waar betaalt u de laagste registra­tie­rech­ten als u een huis koopt?

8 oktober Staat u net op punt om een huis te kopen? Vergeet dan niet om de registratie- of verkooprechten mee op te nemen in uw totaal kostenplaatje. Het is trouwens zo dat de tarieven voor die registratierechten aardig kunnen verschillen, afhankelijk van waar uw nieuwe woning gelegen is. Spaargids.be neemt de kwestie onder de loep.