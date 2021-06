Christina Aguilera neemt het op voor Britney Spears: “Ze verdient alle vrijheid”

Celebrities Britney Spears laat nu ook op sociale media van zich horen: “Het spijt me dat ik deed alsof alles oké was”

25 juni Britney Spears (39) is duidelijk niet langer van plan om haar gedachten voor zich te houden. Gisteren sprak ze zich in de rechtbank al uit over de bewindvoering van haar vader en nu laat de zangeres ook van zich horen op sociale media. In een zeer uitgebreide post excuseert Spears zich nu bij haar volgers.