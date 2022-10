Christian Bale kreeg minimumloon voor rol in ‘American Psycho’: “Zelfs de visagistes verdienden meer”

Celebrities Brad Pitt reageert op beschuldi­gin­gen van mishande­ling: “Het doelwit van persoonlij­ke aanval”

Brad Pitt (58) heeft zijn “verantwoordelijk genomen voor dingen die hij heeft gedaan in zijn verleden, maar hij zal geen verantwoordelijkheid nemen voor dingen die hij niet heeft gedaan”. Dat heeft één van zijn advocaten laten weten aan ‘The New York Times’, nadat de krant details naar buiten bracht over vermeende mishandeling door de acteur.

7 oktober