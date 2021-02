Chrissy Teigen wil niet dat president haar volgt op Twitter: “Joe Biden, laat me alsjeblieft vrij”

Het Twitter-account van het model, waarop ze regelmatig grapjes post, werd sinds kort gevolgd door Joe Biden. Die is op Twitter te vinden via het @POTUS-account, een afkorting die staat voor President Of The United States. Het is een hele eer om gevolgd te worden door de president, want hij volgt slechts 13 personen in totaal. Chrissy durfde echter bijna niets meer te posten sinds ze dat doorhad. “Ik heb nog maar een handvol tweets gestuurd sinds mijn gekoesterde @POTUS mij volgt”, schreef ze. “Zodat ik mezelf zou kunnen zijn: stop alsjeblieft met mij te volgen meneer. Ik hou van je! Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij.”