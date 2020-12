Chrissy Teigen praat over alcoholmisbruik na miskraam: “Maar nu al vier weken nuchter”

Dinsdag postte model Chrissy Teigen een bijzonder vrolijk filmpje op Instagram van zichzelf tijdens het kerstuitje van van haar gezin naar St. Barts. “Ik heb nood aan de drug waar jij aanzit!!”, reageerde een grappende volger. Het doodeerlijke antwoord van het 35-jarige model kwam echter als een verassing. “Al vier weken nuchter!”, schreef ze trots, gevolgd door heel wat hartjes en emoji.

Een wrak

Op verdere details van een mogelijke verslaving was het wachten tot de dag erna. Op woendag deelde Teigen op Instagram de inspiratie achter haar hervonden nuchterheid: een boek genaamd ‘Quit Like a Woman’ (Stop als een vrouw) van auteur Holly Whitaker. “Een maand geleden, op mijn verjaardag, kreeg ik dit boek cadeau van mijn dokter en goede vriend”, schreef Teigen bovenaan een foto van het desbetreffende boek. “Ik was klaar met mezelf de hele tijd voor schut te zetten in het bijzijn van anderen - ik schaam me nog steeds. Ik was het beu om overdag te drinken en me als een wrak te voelen tegen 6 uur ‘s avonds om dan niet te kunnen slapen.” Ze vervolgde dat ze sindsdien geen druppel alcohol meer aangeraakt heeft.

Ondertussen regent het lof van fans over de bekentenis van de ster. “Blijven gaan, prachtmeid. Stap voor stap”, schreef iemand. Of ook: “Chrissy, ik hou ervan om je zo vol energie en positieve vibes te zien. Je bent zo sterk.”

Depressie

Teigen heeft dan ook niet de makkelijkste periode achter de rug. In oktober verloren zij en haar man, zanger John Legend (42), hun ongeboren zoontje Jack. En daar had ze het erg moeilijk mee: ze kwam vervolgens terecht in een ‘depressieve put’. “Maar maak je niet ongerust, want ik heb zoveel hulp om beter te worden. Ik zal binnenkort weer oké zijn”, schreef ze op Twitter. Een tijdje later volgde een langverwachte update. Zij en haar man waren “stil..., maar oké”. Als eerbetoon aan haar zoontje liet Teigen zijn ook naam tatoeëren op haar pols. Het koppel had reeds twee kinderen: dochter Luna Simone (4) en zoon Miles Theodore (2).

Drie jaar geleden maakte Teigen al een keer de beslissing om alcohol aan de kant te schuiven. Ze onthulde dat ze gewend was geraakt aan het glas wijn dat haar steevast vergezelde tijdens de ellenlange haar- en make-upsessies. Maar één glaasje voor de awardshow draaide algauw uit op meerdere glazen, met alle gevolgen van dien. “Daarna voelde ik me slecht over hoe ik me gedragen had tegenover mensen waar ik veel respect voor heb”, bekende ze. “Ik voelde me verschrikkelijk. Het was geen goede look voor mij, voor John, voor niemand eigenlijk.”

