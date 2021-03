Chrissy Teigen neemt het opnieuw op voor Meghan Markle op Twitter

CelebritiesMorgen wordt het langverwachte Oprah-interview uitgezonden en de spanning is duidelijk te snijden. Meghan Markle (39) die samen met haar man prins Harry (36) hun kant van het verhaal zal doen, stond de afgelopen week namelijk in het middelpunt van de belangstelling. Zo werd ze door een paleishulp beschuldigd van pestgedrag en die verwijten klinken steeds luider. Al kan de hertogin wel op veel steun rekenen. Heel wat celebrities en vrienden namen het al voor haar op en nu maakt ook Chrissy Teigen (35) duidelijk dat ze aan de kant van Meghan staat.

Chrissy Teigen heeft het op haar Twitteraccount opgenomen voor Meghan Markle. “Deze mensen stoppen pas wanneer ze een miskraam krijgt. Stop er nu mee”, schrijft Teigen in een tweet. Verder maakt de vrouw van John Legend nog duidelijk dat de hele situatie voor haar erg persoonlijk aanvoelt. Enkele maanden geleden hebben Chrissy Teigen en John Legend namelijk hun derde kindje verloren. Meghan, die momenteel in verwachting is van haar tweede kind, maakte eind vorig jaar bekend dat ook zij een miskraam heeft gehad.

Niet de eerste keer

Het is trouwens niet de eerste keer dat Chrissy Teigen het opneemt voor Meghan Markle. Toen de hertogin in november een essay over haar miskraam schreef, kreeg ze - naast heel veel lof - ook veel kritiek. Sommige mensen verweten Meghan dat ze hypocriet was, omdat ze in het verleden meer privacy wilde, maar dan toch zoiets persoonlijk met de hele wereld deelde. Zo schreef iemand op Twitter: “Is er iemand die de pijn en de pure verschrikking van een miskraam in twijfel trekt? Misschien heeft die persoon gewoon kritiek op Meghan’s beslissing om een essay van 1.000 woorden over zichzelf te schrijven. Wat voegt dat toe aan de middelen die al beschikbaar zijn voor degenen die een tragedie zoals deze meemaken?”

Chrissy Teigen had destijds de tweet van de persoon in kwestie opgemerkt en was allesbehalve blij met wat de man geschreven had. Zij wist namelijk maar al te goed hoe Meghan Markle zich op dat moment voelde. “De award voor grootste klootzak van vandaag gaat naar deze persoon”, schreef Chrissy in antwoord op de tweet. “Proficiat, klootzak.” Waarna ze er nog aan toevoegde: “Sorry, helemaal vergeten dat ik ging proberen om vriendelijker te zijn, haha.”

