Chrissy Teigen neemt het op voor Meghan Markle na kritische tweet

Woensdag verraste Meghan Markle vriend en vijand met een lang essay voor de New York Times. Daarin vertelde ze dat ze deze zomer een miskraam had gehad. Met het stuk wilde ze het taboe dat nog steeds rond miskramen hangt, doorbreken. Daar kreeg ze veel lof voor, onder meer door vrouwen die het zelf ook hebben meegemaakt. Maar er was ook kritiek. Sommige mensen verweten Meghan dat ze hypocriet was, omdat ze in het verleden meer privacy wilde en nu toch zoiets persoonlijk met de hele wereld deelt. Zo schreef iemand op Twitter: “Is er iemand die de pijn en de pure verschrikking van een miskraam in twijfel trekt? Misschien heeft die persoon gewoon kritiek op Meghan’s beslissing om een essay van 1.000 woorden over zichzelf te schrijven. Wat voegt dat toe aan de middelen die al beschikbaar zijn voor degenen die een tragedie zoals deze meemaken?"

Reactie Chrissy

Donderdag liet Chrissy nog weten dat ze in een depressie is gevallen na de dood van zoontje Jack. Ze maakte het droevige nieuws in oktober zelf bekend: “Jack heeft zo hard gewerkt om deel uit te maken van onze kleine familie, en dat zal hij ook voor altijd zijn. Aan Jack: het spijt me dat je eerste momenten in dit leven gevuld waren met zoveel complicaties, en dat we je niet het thuis konden geven dat je nodig had om te overleven. We zullen altijd van je houden.”