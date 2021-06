Chrissy Teigen legt gastrol neer na pestschandaal

Celebrities Bevalling van Meghan Trainor was absolute horror: “Mijn zoontje ademde niet”

3 juni Midden februari is ‘All About That Bass-zangeres Meghan Trainor (27) bevallen van een zoontje. Op Instagram liet ze destijds weten dat ze op slag verliefd was op de kleine Riley, maar haar bevalling zelf blijkt absoluut geen sprookje te zijn. Toen ze deze week te gast was tijdens ‘The Today Show’ vertelde ze dat de geboorte van haar zoon een vreselijke ervaring was.