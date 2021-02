Chrissy Teigen herdenkt doodgeboren zoontje: “Vandaag zou je ter wereld komen”

“Deze ervaring heeft me volledig gebroken, maar op een bepaalde manier heeft het me ook gered”, gaf Chrissy eerder toe. “Als ik dit niet had meegemaakt, was ik nooit in therapie gegaan en was ik nooit van mijn drankverslaving afgeraakt. Ik ben nog steeds in therapie, en ik ben alles nog steeds aan het verwerken. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik hier sterker uit kan komen.”