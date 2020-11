Chrissy Teigen depressief na verlies kindje: “Maar maak je niet ongerust”

In oktober werd geluk vervangen door diep verdriet, toen Chrissy Teigen en haar man John Legend hun nog ongeboren zoontje Jack verloren. Het model heeft het daar erg moeilijk mee, gaf ze toe op Twitter, een platform dat ze normaal gezien erg actief gebruikt. “Ik tweet niet zo veel, want eerlijk gezegd zit ik in een depressieve put, die voortkomt uit het rouwen. Maar maak je niet ongerust, want ik heb zoveel hulp om beter te worden. Ik zal binnenkort weer oké zijn.”

Over het tweede deel van haar bericht is echter wat onduidelijkheid. Volgers van de 34-jarige Teigen denken dat ze per ongeluk een berichtje aan iemand heeft getweet. Ze sluit haar bericht namelijk af met: “Ze bellen wanneer ik weer beter ben en klaar ben om opgehaald te worden. Dan kan je langskomen en me ophalen, ok? Bedankt en ik hou van je!”

Onlangs vertelde Teigen nog dat ze open over het verlies praten met dochtertje Luna (4). “Bij ons thuis zijn we erg open over het leven, de dood en verdriet. Over alles eigenlijk. We proberen om alles goed uit te leggen en beantwoorden elke mogelijke vraag in een prachtige, spirituele maar ook letterlijke manier.”

Lees ook: