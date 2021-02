Chrissy Teigen bekent dat miskraam haar gebroken heeft: “Normaal gezien zou Jack deze week geboren zijn”

“Het heeft me voorgoed veranderd”, geeft Chrissy toe. “Ik heb er enorm van afgezien en dat doe ik nog altijd. Je verwacht natuurlijk nooit dat zoiets met jou gaat gebeuren. Het is raar om te denken dat Jack normaal gezien deze week geboren zou worden. Ik zie overal dingen die me aan hem herinneren. Ik had uiteraard al zwangerschapskleding gekocht voor mijn laatste paar maanden. Het is moeilijk om die tegen te komen in de kast... Maar ik moet verder. Gelukkig ben ik opgegroeid in een familie die heel open met verlies omging, dat heeft geholpen. Maar ook de vele brieven en bloemen die ik kreeg van mensen die ik niet kende. Mensen die hetzelfde meemaken als ik, maar het gevoel hadden dat ze dat in stilte moesten doen.”