“Chris Rock wist niet dat Jada Pinkett-Smith alopecia had”

CelebritiesChris Rock zette tijdens de Oscarnacht heel wat in gang, met zijn grapje over Jada Pinkett-Smith. Hij noemde haar ‘GI Jane’, gezien ze momenteel een millimeterkapsel heeft. De grap was echter nogal misplaatst, omdat Jada een ziekte heeft waardoor haar haren uitvallen. Volgens insiders was Chris daar niet van op de hoogte. “Het was een misverstand.”