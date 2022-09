Chris Rock: “Will Smith sloeg me om mijn aardigste grap ooit”

"De motherfucker sloeg me om een grap die bullshit was. De aardigste grap die ik ooit heb gemaakt", zei Rock volgens Britse media eerder deze week tijdens een show in Liverpool. De comedian maakte tijdens de Oscaruitreiking in maart een grap over Jada Pinkett Smith, de vrouw van Will. Hij zei dat “Jada niet kon wachten op 'G.I. Jane 2'". Dat was een verwijzing naar de film ‘G.I. Jane’, waarin hoofdrolspeelster Demi Moore een kaalgeschoren hoofd heeft. Pinkett Smith is zelf kaal omdat ze lijdt aan de haarziekte alopecia. Haar echtgenoot kon de grap niet waarderen, stormde het podium op en sloeg Rock in zijn gezicht. Smith bood na afloop zijn excuses aan. Hij is de komende jaren niet welkom bij de Oscars.