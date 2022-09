Chris Rock wees interview met Oprah Winfrey af na Oscar-incident

Herbekijk hier: Will Smith slaat Chris Rock op de Oscars.

Volgens bronnen zou de Amerikaanse komiek in één van shows verteld hebben dat hij de vraag gekregen heeft om zijn verhaal te vertellen bij Oprah Winfrey. Rock zou vervolgens gezegd hebben dat hij het aanbod geweigerd heeft. Hij wil namelijk niet als “slachtoffer” gezien worden. Daarnaast zou Chris ook nog een andere aanbieding geweigerd hebben. “Tijdens zijn show vertelde hij dat hij ook een Super Bowl-reclamespot met Will Smith zelf afgewezen heeft”, aldus iemand uit het publiek in een interview met ‘Entertainment Tonight’.

Geen slachtoffer

De toeschouwer in kwestie zei verder ook nog het volgende. “Hij zei: Je gaat me niet snel zien huilen in interviews. Ik weiger om een slachtoffer te worden’.” Hij vervolgt: “We vroegen ons allemaal af of hij nu over het incident ging praten of niet.” Over de Oscar-rel zelf zou Chris Rock niets meer gezegd hebben, maar de komiek bevestigde tijdens zijn show nogmaals dat hij de uitreiking volgend jaar niet zal presenteren. Zo zou hij tegen het publiek gezegd hebben dat terugkeren naar de Oscars hetzelfde is als terugkeren naar de plaats van een misdrijf.

Chris Rock zou verder ook niet van plan zijn om te reageren op de video van Will Smith. Deze laatste heeft een tijdje geleden zijn excuses aangeboden aan de komiek in de vorm van een video. Smith gaf toen al toe dat Rock nog niet klaar was om hem te vergeven. En ook nu zou de komiek niet in een vergevingsgezinde bui zijn. “Chris is niet van plan om contact op te nemen met Will”, aldus een bron in ‘Entertainment Tonight’. “Ook al zou Will Smith niets liever willen.”

