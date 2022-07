Chris Rock praat over incident met Will Smith op Oscars: “Ik ben geen slachtoffer”

CelebritiesIn maart werden de Oscars uitgereikt in Los Angeles. Niet de prijzen gingen met alle aandacht lopen, maar wel de klap die Will Smith (53) uitdeelde aan presentator Chris Rock (57). Tijdens een recente comedyshow kwam die laatste nu op het voorval terug.

“Iedereen die zegt dat woorden kunnen kwetsen, is nog nooit in het gezicht geslagen”, zei Chris Rock tijdens een van z'n recente comedyshows in New Jersey. Daarmee verwees de komiek naar de klap die hij in maart kreeg van Will Smith. Rock mocht de Oscar voor beste documentaire uitreiken, maar maakte een grapje over het kale hoofd van Jada Pinkett Smith, de echtgenote van Will, die aan alopecia lijdt. Daarop liep de acteur het podium op en sloeg hij Rock in het gezicht. Eenmaal terug op zijn stoel riep hij nog: “Houd de naam van mijn vrouw verdomme uit je mond.”

Een ongemakkelijk moment, met grote gevolgen voor Will Smith. De acteur, die later wel z'n verontschuldigingen aanbood, mag tien jaar lang geen lid meer zijn van de Academy, de organisatie achter de Oscars. Chris Rock hield zich de afgelopen maanden grotendeels op de vlakte over het incident. Maar nu praatte hij er toch iets uitgebreider over. “Ik ben geen slachtoffer”, klonk het bijvoorbeeld. “Ja, verdomme, dat deed pijn. Maar ik heb het achter me gelaten en ik ben de dag erna opnieuw aan het werk gegaan. Ik ga niet naar het ziekenhuis voor een papiersnee.”

Vlak na het incident sprak Rock al eens kort over wat er gebeurd was. “Ik heb niet heel veel te vertellen over wat er gebeurd is”, klonk het toen. “Dus als je hierheen kwam om daarover te horen: ik heb een hele show voorzien die ik al voor dit weekend schreef. Ik ben nog steeds aan het verwerken wat er gebeurd is. Op een bepaald moment zal ik er wel over praten. En het zal serieus én grappig zijn.”

