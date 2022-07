Chris Rock na video van Will Smith: “Wie zegt dat woorden pijn doen, is nog nooit in het gezicht geslagen”

Vrijdagavond, enkele uren nadat Smith zijn verontschuldigingsvideo online zette, stond Rock op de planken. In het Fox Theatre in Atlanta praatte hij niet rechtstreeks over het filmpje, wel verwees hij naar de - inmiddels wereldberoemde - klap die hij ontving op de Oscars. “Iedereen probeert een slachtoffer te zijn”, luidde het. “Als iedereen een slachtoffer probeert te zijn, dan zal niemand de echte slachtoffers horen. Zelfs toen ik geslagen werd door Suge Smith ging ik de volgende dag gewoon naar mijn werk.” Hij noemt Will waarschijnlijk Suge als verwijzing naar Suge Knight, een voormalige baas van een recordlabel die momenteel in de gevangenis zit. “Iedereen die zegt dat woorden pijn doen, is nog nooit in het gezicht geslagen”, zei Chris later tijdens zijn show.