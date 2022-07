Chris Pratt ontkent dat hij ooit naar controversiële Hillsong-kerk ging

“Ik ben nooit naar Hillsong geweest”, aldus de acteur in een interview met het magazine Men’s Health. “Ik ken daar niemand.” Sinds een speech die hij in 2018 gaf op de MTV Movie & TV-awards, is hij zowat een symbool geworden voor de Katholieke Kerk in Hollywood. “God is echt, God houdt van je. Geloof dat, dat doe ik ook”, liet hij toen optekenen. Sindsdien zou hij gezien zijn in de rangen van de zeer strikt evangelische Hillsong-kerk. Een controversiële organisatie vanwege hun extreme standpunten omtrent onder andere homoseksualiteit, abortus en seks voor het huwelijk. Ondanks de conservatieve idealen lokt de kerk veel volk in het eerder liberale Hollywood. Zo zijn onder andere Justin Bieber en Selena Gomez er frequente kerkgangers.

Toen Pratt het in 2019 opnieuw over zijn geloof had in ‘The Late Show’ met Stephen Colbert, was het acteur Elliot Page die zich vragen begon te stellen. “Oké. Hm. Allemaal goed en wel, maar zijn kerk is ook berucht tegen de LGBTQ-gemeenschap. Dus misschien moet je dat ook adresseren op tv?”, tweette hij destijds. “Er zijn geen twee kanten aan dit verhaal. Een bepaalde groep mensen haten is fout. Ik stel me hier vragen bij.”