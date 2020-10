Chris Pratt krijgt plots af te rekenen met bakken kritiek: “Hij is de minst sympathieke Chris van Hollywood”

Het begon allemaal als een grapje van screenwriter Amy Berg. Zij postte op Twitter vier foto’s: van Chris Hemsworth, Chris Pine, Chris Evans en Chris Pratt. Zonder twijfel de vier beroemdste Chrissen ter wereld. Daarnaast schreef ze een simpele opdracht voor haar volgers: “Eentje moet weg. Kies welke.” Het is niet uitzonderlijk dat de acteurs met elkaar vergeleken worden, omdat ze alle vier actief zijn in superheldenfilms.

Het liep al snel uit de hand, want iedereen leek het erover eens te zijn dat Chris Pratt, onder meer bekend van de Marvel-film ‘Guardians Of The Galaxy’, moest vertrekken. Niét vanwege zijn acteerprestaties, maar eerder omdat hij de ‘minst sympathieke' man van de bende zou zijn.

Conservatief

“Pratt heeft duidelijk republikeinse, conservatieve waarden. Dat terwijl de rest van de groep bestaat uit democraten. Bijna alle ‘Avengers’-sterren hebben zich openlijk achter Biden geschaard tijdens deze verkiezingen, Chris Pratt heeft dat niet gedaan. Dan hoef je je niet af te vragen waarom: hij stemt binnenkort op Trump.”

Vele celebs riepen de laatste tijd op om te stemmen, omdat dat in Amerika niet verplicht is. Chris leek ook zo’n post te plaatsen op Instagram, maar uiteindelijk bleek dat hij het niet over de presidentsverkiezingen, maar over de People’s Choice Awards had. Hij vroeg zijn volgers om te stemmen op zijn laatste film, ‘Onward’. “Een beetje toondoof in het huidige klimaat”, aldus critici.

De geruchten over zijn politieke voorkeur worden versterkt door het feit dat hij in een anti-LGBTQ-kerk werd gezien. Chris maakt er geen geheim van dat hij erg katholiek is, maar volgens oplettende paparazzo zou hij er vanwege die overtuiging wel eens een paar onverdraagzame ideeën op na kunnen houden. “De leden van Hillson Church, de kerk in kwestie, gaan vaak protesteren bij LGBTQ-events. Het is een beruchte organisatie die openlijk spot met homoseksualiteit.”

Verdediging

Gelukkig voor Pratt zijn er ook vele sterren die hem verdedigen. Mark Ruffalo, met wie hij in de ‘Avengers’-films zat, neemt het voor hem op: “Chris is een goeie kerel. Ik ken hem persoonlijk. In plaats van je te laten misleiden door geruchten, kijk je beter eens hoe hij zijn leven leeft. Hij is nooit openlijk bij politiek betrokken geweest. Laat je niet afleiden door verhalen zoals deze. We zijn zo dicht bij ons doel.”

Ook Robert Downey Jr. springt voor hem in de bres: “Kijk eens aan, ‘zij die zonder zonden zijn’ zijn stenen aan het gooien naar mijn vriend, Chris Pratt. Een echte christen die niets anders uitstraalt dan positiviteit en dankbaarheid. En hij trouwde met een vrouw wiens familie gedienstig zijn hoog in het vaandel draagt. Als je een probleem hebt met Chris, heb ik een idee: verwijder al je sociale media-accounts en kijk eens naar jezelf!”

De vrouw waar hij het over heeft is Katherine Schwarzenegger, dochter van acteur Arnold. Ook zij verdedigde haar echtgenoot in een reactie op de originele tweet. “Is dit nu echt wat we nodig hebben? Gemeen zijn tegen elkaar is zó passé. Waarom kunnen we al deze kerels niet leuk vinden? Wat we nodig hebben is wat meer liefde in deze wereld.”

