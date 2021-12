Chris Noth beschuldigd van seksueel misbruik door twee vrouwen

De eerste vrouw, die het pseudoniem Zoe gebruikt, vertelde aan The Hollywood Reporter, dat ze haar verhaal pas kon doen toen ze zag dat de acteur zijn rol in ‘Sex and the City’ zou heropnemen: “Jarenlang heb ik het begraven,” zei ze, eraan toevoegend dat ze vond dat het tijd was “om te proberen openlijk te vertellen wie hij echt is.”

In het rapport zegt Zoe dat ze Noth ontmoette kort nadat ze op 22-jarige leeftijd naar Los Angeles verhuisde, toen ze in 2004 werkte bij een bekend bedrijf dat zaken deed met beroemdheden: “Hij liep langs mijn bureau en flirtte met me. Op de een of andere manier kreeg hij mijn nummer en liet hij berichten achter op mijn werktelefoon. Ze beweerde dat ze later werd uitgenodigd bij het zwembad van zijn flatgebouw in West Hollywood. Zoe zei dat hij haar daar een boek leende om te lezen en dat ze het na afloop terug moest brengen naar zijn appartement. Toen ze het ging terugbrengen, kuste hij haar en, na terug gekust te hebben, bedankte ze hem en zei dat ze terug zou gaan naar het zwembad waar haar vriendin stond te wachten. Hij trok haar toen naar zich toe, trok haar bikinibroekje uit en verkrachtte haar, aldus Zoe.

De tweede vrouw, Lily, zei dat ze Noth in 2015 ontmoette in een bar in New York City waar ze als serveerster werkte. Lily, 25 op dat moment, zei dat Noth haar uitnodigde om te gaan eten en dat accepteerde ze. Na het eten gingen ze naar zijn appartement. Ze herinnerde zich dat zijn appartement “een geweldige plek” was. “We luisterden naar muziek, en hij had al die boeken over kunst en mode. Hij probeerde met me te zoenen. Ik weigerde voorzichtig. Maar hij bleef proberen, en ik had nee moeten zeggen en weggaan. En voor ik het wist, trok hij zijn broek naar beneden en stond hij voor me,” vervolgde Lily, die beweerde dat hij toen zijn penis in haar mond duwde. Ze vertelt ook nog dat Noth daarna seks had met haar: “Hij had seks met mij vanaf de achterkant in een stoel. We stonden voor een spiegel. Ik huilde toen het gebeurde,” zei ze, eraan toevoegend: “Ik ging naar de badkamer en deed mijn rok aan. Ik voelde me vreselijk. Totaal geschonden. Al mijn dromen met deze ster waar ik al jaren van hield waren weg.”

In een verklaring ontkende Noth de beschuldigingen en beweerde dat ‘de ontmoetingen met wederzijdse toestemming waren’. “De beschuldigingen tegen mij, geuit door personen die ik jaren, zelfs decennia geleden heb ontmoet, zijn vals,” zei Noth. “Deze verhalen kunnen van 30 jaar geleden zijn of van 30 dagen geleden. Nee betekent altijd nee, dat is een grens die ik niet heb overschreden. Het is moeilijk om geen vraagtekens te zetten bij de timing waarop deze verhalen naar buiten komen. Ik weet niet zeker waarom ze nu boven water komen, maar dit weet ik wel: Ik heb deze vrouwen niet aangerand.”

Het bericht komt slechts een week na de terugkeer van Noth’s ‘Sex and the City’ personage John James Preston, AKA Mr. Big, in ‘And Just Like That’. De show haalde de krantenkoppen toen, in de eerste aflevering, Mr. Big stierf na een work-out op zijn hometrainer.

LEES OOK