Chris Hemsworth wil dat personage ‘Thor’ verandert voor hij zou overwegen om terug te keren: “We moeten hem heruitvinden”

In de laatste films waarin het personage Thor te zien is, gedraagt hij zich wat aan de “domme” kant. Een specifieke wending in de karakterontwikkeling van het personage, die heel wat fans niet kunnen smaken. De veranderingen zijn te wijten aan de regie van Taika Waititie, die nogal bekend staat om zijn speciale humor.

Een humor die ook acteur Chris Hemsworth niet kan bekoren. Hij wil het personage Thor - net als veel fans - in de toekomst ook graag anders zien. “We moeten onszelf opnieuw heruitvinden”, zegt hij. “Het is leuk als iets niet opnieuw hetzelfde is, dat houdt mijn energie op peil. Ik weet niet of ze me nog gaan uitnodigen voor nieuwe projecten, maar als ze dat doen, wil ik graag opnieuw een nieuwe versie van het personage zien”, vertelt de acteur in een interview met podcastpresentator Josh Horowitz.

Volledig scherm Chris Hemsworth als Thor in 'Thor: Love and Thunder' (2022) © Photo News

Wanneer het personage niet verandert en Hemsworth dus definitief beslist om niet meer terug te keren als Thor, zou dat betekenen dat er binnenkort nog maar twee originele Avengers te zien zijn in het Marvel Cinematic Universe. Hemsworhs personage Thor maakte zijn intrede bij de Avengers in 2012, een jaar na het solodebuut van ‘Thor’. In 2013 kwam zijn tweede solofilm. Enkele jaren later, in 2017, volgden ‘Thor: Ragnarok’ en in 2022 ‘Thor: Love and Thunder’. Verder was Thor ook nog te zien in ‘Avengers: Infinity War’ en ‘ Avengers: Endgame’.

