Chris Hemsworth gaat op date met bejaarde fan, maar het blijkt zijn vermomde echtgenote: “Je bent nog steeds prachtig”

Showbizz Rachel Hazes haalt in slotwoord fel uit naar Yvonne Coldeweij­er in rechtbank: “Wat zij doet, kan écht niet”

Rachel Hazes (52) wil dat er per direct een einde komt aan de roddels die roddelkoningin Yvonne Coldeweijer (36) over haar en haar familie verspreidt. “Ze wordt onophoudelijk hard aangepakt”, aldus de advocaat van Hazes maandagmiddag in de rechtbank in Amsterdam. Coldeweijer is zich van geen kwaad bewust en reageerde lachend: “Ik sta met volle overtuiging achter mijn juice.”

9 januari