Chris Brown wordt opnieuw verdacht van geweld tegen vrouwen

De Amerikaanse zanger zou afgelopen weekend een vrouw geslagen hebben in zijn huis in San Fernando Valley. Het slachtoffer verklaarde in een statement aan de politie van Los Angeles dat de klap op de achterkant van haar hoofd zo hard was dat zelfs haar pruik loskwam. Volgens verschillende bronnen heeft de vrouw in kwestie verder geen andere verwondingen opgelopen. Daarnaast werd er ook niemand gearresteerd.

Geen onbekende

Chris Brown is wel geen onbekende bij de politie of het gerecht. Twee maanden geleden organiseerde de rapper nog een gigantisch verjaardagsfeest voor zichzelf. In totaal waren er meer dan 500 gasten aanwezig en het duurde dan ook niet lang vooraleer de politie van Los Angeles verschillende klachten kreeg over luide muziek en over auto’s die foutief geparkeerd stonden. Rond twee uur ‘s nachts kwamen er enkele agenten ter plaatse om de boel af te sluiten.

Twee jaar geleden, in 2019, kwam de politie ook ter plaatse nadat Brown een gigantische uitverkoop hield in zijn tuin. Het blijft wel niet alleen bij overlast of luide muziek. In het verleden vertoonde de zanger al verschillende keren gewelddadig gedrag. In augustus 2016 werd hij na een confrontatie van maar liefst elf uur gearresteerd door de politie en dat omdat hij een vuurwapen in zijn bezit had. In 2008 klaagde zijn ex-vriendin Rihanna hem aan voor huiselijk geweld. Een jaar later werd Chris Brown op basis van een andere aanklacht schuldig bevonden aan huiselijk geweld. Hij kreeg van de rechter toen een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar. Daarnaast moest hij in therapie en had hij ook een taakstraf aan zijn been.