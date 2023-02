Chris Brown maakt zich kwaad over incident met Rihanna in 2009: “Jullie kunnen allemaal de pot op”

“Ik ben verdomme 33! Ik ben het beu dat jullie nog praten over dat verhaal”, begon Chris Brown zijn tirade op Instagram. “Jullie zijn ziek. Jullie zien het als entertainment? Jullie kunnen allemaal de pot op.” En dat behoort niet tot de enige frustraties van de rapper. Hij vraagt zich open en duidelijk af waar de cancel culture was toen “witte acteurs minderjarige vrouwen daten of hun vrouwen in elkaar sloegen.” “Oh. Dat klopt... Het zijn je maatjes. Geen valse liefde meer van mij. Blijf uit de weg of wordt overreden, zo simpel is het!” Vervolgens deelde Brown een reeks foto’s van acteurs die beschuldigd werden van misbruik. Zo passeerden onder andere Sean Penn, Mel Gibson, Nicolas Cage, Ozzy Osbourne, Tommy Lee, Emma Roberts, Carmen Electra en Josh Brolin de revue.