Choupette, de kat van Karl Lagerfeld, maakt comeback in reclamespotje

Waarom Jennifer Aniston (51) overweegt haar carrière de rug toe te keren

14 oktober Is Jennifer Aniston (51) van plan om Hollywood voorgoed te ontvluchten en uit de schijnwerpers te verdwijnen? De actrice zou het zowaar overwegen. Dat vertelde Aniston zelf tijdens een gesprek met acteur Jason Bateman, Sean Hayes en Will Arnett voor hun podcast. “Ik moeten zeggen dat dat de laatste twee jaar inderdaad bij me opkwam, wat nooit eerder is gebeurd”, klonk het openhartig. Ook volgens intimi van Aniston is ze vastberaden om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.