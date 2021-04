‘Chernobyl’-acteur Paul Ritter (54) overleden

De acteur overleed maandag aan de gevolgen van een hersentumor. Zijn management maakte via een statement in The Guardian het nieuws van zijn overlijden bekend. “Hij is vredig overleden en dit in het bijzijn van zijn vrouw Polly en zijn twee zonen Frank en Noah.”

“Paul was een getalenteerde acteur die doorheen zijn carrière een mix van verschillende rollen gespeeld heeft. Hij was intelligent, vriendelijk en erg grappig. We zullen hem allemaal hard missen”, klinkt het verder nog in het statement. Bij veel van zijn collega’s komt het nieuws van zijn dood alvast hard aan. “Paul was gewoonweg een prachtig mens. Aardig, grappig, zorgzaam en de beste acteur waar ik ooit mee gewerkt heb”, klinkt het bij Robert Popper, de bedenker van ‘Friday Night Dinner’. De Schotse acteur Sanjeev Kohli schreef dan weer het volgende op Twitter: “Paul Ritter was een veelzijdige en briljante acteur. Dit is vreselijk nieuws.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © AP

Paul Ritter speelde onder meer mee in de ‘James Bond’-film ‘Quantum of Solace’ en in ‘Harry Potter en de Halfbloed Prins’. In deze laatste vertolkte hij de rol van Eldred Worple. Verder was hij nog te zien in films zoals ‘The Libertine’ en ‘Hannibal Rising’. In de Britse serie ‘Friday Night Dinner’ speelde hij nog de rol van Martin Goodman. Last but not least kon je de acteur nog aan het werk zien in de miniserie ‘Chernobyl’.

LEES OOK: