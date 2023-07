Cher lanceert eigen Gelato-merk: “Ja, dit is écht!”

Celebrities The 1975-front­man kust bandlid op podium in Maleisië, en het hele festival wordt prompt stopgezet

Matty Healy, frontman van The 1975, kuste één van zijn bandleden tijdens een concert in Maleisië. De man is niet vies van controverse, en een andere man kussen in een land waar homoseksualiteit een misdrijf is, schrikte hem dus niet af. Over de organisatie van het festival viel niet hetzelfde te zeggen, want het hele event werd meteen stilgelegd na de feiten.