Cher biedt excuses aan na ongepaste tweet over George Floyd: “Het spijt me vreselijk als ik iemand van streek heb gemaakt”

Vrijdag schreef Cher dat ze met haar moeder sprak over het strafproces tegen de agent die Floyd vorig jaar minutenlang tegen de grond drukte met fatale gevolgen. “Ik zei: mam, het klinkt misschien gek maar ik blijf maar denken dat ik misschien had kunnen helpen als ik daar was geweest”, aldus de zangeres in een inmiddels verwijderde tweet. De tweet lokte heel wat kritiek uit waarbij sommigen haar ervan beschuldigden het ‘witte-redder-complex’ te hebben. Daarbij biedt een blanke persoon hulp aan niet-blanke mensen op een superieure manier.

Cher snapt nu dat de uitspraak bij velen in een verkeerd keelgat schoot. “Ik heb net met mijn vriendin Karen gebeld”, schrijft ze. “Ik heb haar verteld wat er is gebeurd en realiseerde mij dat je mensen kwaad kunt maken en ze pijn kunt doen door onwetend te zijn over het feit of iets ongepast is. Ik weet dat mensen zich verontschuldigen als ze in de problemen zitten en het spijt me vreselijk als ik iemand in de Black Lives Matter-beweging van streek heb gemaakt.”