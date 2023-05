Cher bezocht Tina Turner aan haar ziekbed: "Ze gaf me toen een paar schoenen cadeau"

Zangeres Cher bracht Tina Turner recent voor haar overlijden nog een bezoekje in Küsnacht. “Ik begon met bezoekjes, omdat ik dacht: ‘ik moet tijd in onze vriendschap steken, zodat ze weet dat we haar niet zijn vergeten’.” De ‘Believe’-zangeres deed dan ook - samen met andere vrienden - haar uiterste best om haar te gaan bezoeken in Zwitserland. “Dus we gingen allemaal om de beurt en brachten tijd met haar door. Dat maakte haar gelukkig”, vertelde ze aan ‘MSNBC’s The Beat With Ari Melber’. “Vijf uur lang lachten we ons dan te pletter... Ze had het erg naar haar zin, hoewel ze erg ziek was en niet wilde dat mensen dat wisten.”