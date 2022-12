Cher (76) pareert kritiek op relatie met 40 jaar jongere vriend: “Een beetje belachelijk”

Celebrities David Beckham zingt ‘All I Want For Christmas Is You’... (én Victoria legt het stiekem vast op beeld)

David Beckham (47) is overduidelijk al in de kerstsfeer. Tijdens een kopje koffie toont hij zijn zangtalent. Uit volle borst zingt hij de kersthit ‘All I Want For Christmas Is You’ van Mariah Carey (52). En zijn vrouw Victoria (48) legt dat allemaal maar al te graag vast op beeld. “Met de hoge noten heb je wel last”, grapt ze tegen David.

