Chelsea Handler ruziet met ex 50 Cent over Trump

Celebrities Ex van Pamela Anderson ontkent mishande­ling: “Ze wil me gewoon kapot maken”

18 oktober Het moddergooien tussen Baywatch-ster Pamela Anderson (53) en haar 19 jaar jongere ex Adil Rami (34), is voorlopig nog niet voorbij. Na beschuldigingen over bedrog en geweld aan zijn adres, slaat de Franse profvoetballer nu terug. Dat meldt The Sun op basis van een exclusief interview van Rami met de Franse krant Le Figaro naar aanleiding van zijn autobiografie.