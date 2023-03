Chef Nick Bril over Ed Sheerans bezoek aan The Jane: “Hij zong best wel vals en wist van geen ophouden”

“Z’n management belde om te reserveren, het was tijdens Tomorrowland. Eds goede vriend Gaggan Anand was daar gastchef, ze waren samen in Antwerpen”, vertelt Nick Bril. “Het was speciaal, want ze vroegen een privétafel in The Jane, maar dat hebben we niet. We hadden voor hen dus een plekje voorzien voor de keuken, zodat hij zicht had op de keuken en mensen hem niet zouden herkennen.” Toen de Britse popster arriveerde, gaf Nick dat ook aan. “Ik wil eigenlijk wel dat mijn vrienden de keuken kunnen zien, dus ik ga gewoon midden in de zaak zitten”, antwoordde Ed. Binnen no time had iedereen uiteraard door dat de enige echte Ed Sheeran aanwezig was.