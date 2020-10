‘Cheer’-ster moet rechtszaak in gevangenis afwachten

Celebrities 21-jarige Net­flix-ster Jerry uit ‘Cheer’ gearres­teerd voor bezit van kinderpor­no

18 september Jerry Harris (21), één van de favoriete gezichten in de veelbekeken Netflix-docureeks ‘Cheer’, is donderdagochtend gearresteerd voor het in bezit hebben van seksueel getinte foto’s van minderjarige jongens. Dat meldt Page Six.