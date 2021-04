‘Charmed’-actrices Alyssa Milano en Holly Marie Combs reageren op de uitspraken van hun ex-producer: “Onze serie was niet slecht voor de wereld”

CelebritiesKrista Vernoff, die zich in het verleden de producer van ‘Charmed’ mocht noemen, heeft in een interview verteld waarom ze destijds opgestapt is bij de serie. Volgens haar was de reeks ‘slecht voor de wereld’ geworden, maar daar zijn Alyssa Milano en Holly Marie Combs, twee van de bekendste namen uit de show, het absoluut niet mee eens.

Momenteel is Krista Vernoff (47) de showrunner van enkele grote series zoals ‘Grey’s Anatomy’ en ‘Station 19’, maar in verleden werkte ze al mee aan een aantal bekende televisieseries. Vroeger was ze bijvoorbeeld de producer van de wereldberoemde serie ‘Charmed’. Maar toen bleek dat ze van bovenaf een andere visie hadden voor de show besloot Vernoff dat het tijd was om op te stappen.

In een interview met The Hollywood Reporter vertelde ze dat ze zich op een gegeven moment ernstig zorgen maakte over de reeks. In haar ogen was ‘Charmed’ namelijk ‘slecht voor de wereld’ geworden. Krista kreeg van bovenaf steeds vaker de vraag om meer bloot in de reeks te verwerken. “Ik ben met ‘Charmed’ begonnen omdat de show draaide rond girlpower, maar ongeveer halverwege was er een aflevering waar Alyssa Milano als zeemeermin in beeld kwam. Het aantal mannelijke kijkers was na die aflevering zo hard gestegen dat ze mij elke week vroegen hoe we meer naakt in de reeks konden brengen.”

Niet mee eens

Vernoff vertelde verder nog dat de druk steeds hoger werd omdat de kijkcijfers maar bleven stijgen. “Ze boden mij steeds meer geld aan, maar het enige wat ik op dat moment dacht, was dat ik de wereld slechter aan het maken was. En daar had ik geen zin in”, klonk het nog in het interview. Uiteindelijk diende ze haar ontslag in en ging ze voor ‘Wonderfalls’ van Fox werken. Niet veel later ging ze uiteindelijk aan de slag bij ‘Grey’s Anatomy’.

Bij Alyssa Milano (48) en Holly Marie Combs kwamen de uitspraken van hun ex-producer alvast hard aan. “Dit heeft mijn hart echt gebroken. Ìk denk dat we aan een hele generatie vrouwen net laten zien hebben hoe ze stevig in hun schoenen kunnen staan en hoe ze hun seksualiteit moeten omarmen.” Haar collega Holly Marie Combs is het bovendien met haar eens. “Ik ben er 1000% zeker van dat ‘Charmed’ niet slecht was voor deze wereld”, klonk het daar.

