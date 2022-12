‘Charlie’s Angels’-ster Jaclyn Smith (77) deelt schattige work-outvideo met haar man

Celebrities ‘Say Yes to the Dress’-ster Randy Fenoli gaat trouwen: “Nooit gedacht dat ik dit zou meemaken”

TLC-ster Randy Fenoli (58) is verloofd met zijn partner Mete Kobal. Hij vroeg hem ten huwelijk in een romantische setting in het Marmara Park Avenue hotel in New York. “Ik ben zo verliefd", vertelt hij aan ‘People’.

