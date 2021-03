Charlie Sheen heeft spijt van ontslag in ‘Two and a Half Men’: “Het was allemaal mijn eigen schuld”

CelebritiesMet zo'n 1,7 miljoen euro per aflevering was Charlie Sheen tien jaar geleden de best betaalde acteur op tv. Maar zijn verslavingen en vreemde uitspraken zorgden ervoor dat de makers van ‘Two and a Half Men' hem uiteindelijk ontsloegen. Sheen heeft spijt van zijn gedrag, vertelt hij aan Yahoo Entertainment.

Tien jaar geleden stond Charlie Sheen op het hoogtepunt van zijn roem. Maar op privévlak ging het minder vlot. Niet alleen kampte hij met drank- en drugsverslavingen en werd hij gearresteerd voor huiselijk geweld, maar de acteur maakte er ook een sport van om Chuck Lorre, de bedenker van ‘Two and a Half Men’, in interviews te beledigen. “Mensen zeiden tegen me: ‘Hé man, dat was zo cool. Dat was zo leuk om te zien. Zo cool dat je voor jezelf opkwam.' En dan denk ik: ‘Oh ja, geweldig. Ik ben zo blij dat ik gedwongen vervroegd met pensioen ben gegaan om een fucking hashtag’", zegt Sheen.

Privévliegtuig

De acteur heeft dus best spijt van zijn gedrag, geeft hij toe. “Er waren 55 manieren waarop ik die situatie had kunnen aanpakken, en ik koos voor nummer 56. Het was hopeloos kinderachtig.”

Volledig scherm Charlie Sheen en Jon Cryer in 'Two and a Half Men' © © The Hollywood Archive

Volgens Sheen was zijn gedrag een gevolg van zijn zware verslaving. Op een bepaald moment ging het zo fout, dat de CEO van zender CBS en zijn advocaat een privévliegtuig regelden dat hem naar een afkickcentrum zou brengen. Maar Sheen weigerde. “Ik lachte ze nog net niet uit..." Niet lang daarna werd hij ontslagen. “Als ik terug zou kunnen gaan naar dat moment, dan was ik wel op het vliegtuig gestapt. De keuze die ik toen maakte, was de aanzet van een onfortuinlijke reeks publieke en geschifte gebeurtenissen. Ik denk dat het de drugs waren, of de effecten van de drugs. Gecombineerd met een oceaan aan stress en een vulkaan van minachting. Het was allemaal mijn eigen schuld, weet je.”

“Wat ik had moeten doen was een stap terugzetten en een lijstje maken", zegt hij. “’Laat me nu eens alles oplijsten dat cool is in mijn leven. Laat me ook een lijstje maken van wat niét cool is.' De lijst van coole dingen was heel erg lang. De andere lijst bevatte slechts twee dingen die makkelijk opgelost konden worden.”

Nuchter

Ondertussen is Sheen al een paar jaar nuchter. De klik kwam er in 2017, legt hij uit, toen hij te dronken was om zijn dochter weg te brengen. “Ik rijd niet wanneer ik gedronken heb", zegt hij. “Nooit. Dus ik belde mijn vriend Tony op en we brachten haar samen naar dat ding, en terug naar huis. Die nacht besefte ik: ‘Wow, ik ben niet eens verantwoordelijk genoeg om er te zijn wanneer mijn kinderen me nodig hebben.’ De volgende ochtend werd ik wakker en besloot ik: ‘Vandaag is de dag.' En dat was het."

De acteur is ervan overtuigd dat mensen op den duur zullen vergeten dat hij ooit nieuws was vanwege zijn vreemde uitspraken. “Ik geloof er heilig in dat de dingen die ik op professioneel vlak nog ga doen dat gedoe doen vergeten en dat mensen me weer leuk zullen vinden om wat ik doe voor de kost.”

