Chaos tijdens meet & greet van Nicki Minaj: fan beweert dat de zangeres hem een duw gaf

Harry Styles zet Sportpa­leis in vuur en vlam: bekijk hier de eerste beelden

Twee jaar lang moesten de fans van Harry Styles wachten. Maar nu kunnen ze eindelijk genieten van zijn concert in het Sportpaleis in Antwerpen. Fans zingen van in het begin mee met de Britse popster. “Het is jullie job om zoveel mogelijk plezier te hebben”, vertelt Styles tegen zijn fans. “Je mag zijn wie je wil zijn”, voegt hij er ook nog aan toe. Bekijk hierboven de eerste amateurbeelden van zijn ‘’Love On Tour’ in het Sportpaleis.

7 juli