Channing Tatum maakt remake van ‘Ghost’: “We hebben de rechten”

CELEBRITIES In ongenade gevallen Kevin Spacey geeft eerste speech in jaren: “Dankbaar dat het filmmuseum de ballen had om me uit te nodigen”

Ondanks de reeks beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres, verstopt Kevin Spacey (63) zich niet. Afgelopen maandag was hij te gast in het Italiaanse nationale filmmuseum in Turijn, waar hij een carrièreprijs in ontvangst nam. Iets wat in het Zuid-Europese land tot veel kritiek leidde. Tijdens de uitreiking gaf de Amerikaanse acteur zijn eerste publieke speech in meer dan vijf jaar.

17 januari