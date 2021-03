CEO Disney reageert op ontslag Gina Carano: “Het had niets te maken met politiek”

Celebrities Nicolas Cage is voor de vijfde keer in het huwelijks­boot­je gestapt

6 maart Nicolas Cage (57) is opnieuw een getrouwde man. De acteur heeft vorige maand namelijk voor de vijfde keer zijn jawoord gegeven en dit aan de 26-jarige Riko Shibata. Ondertussen heeft ook Cage zelf het nieuws bevestigd. “Het is waar en we zijn erg gelukkig”, klinkt het in een statement.