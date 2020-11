Celine Dion moet voormalig manager 13 miljoen dollar betalen

De zangeres en ICM Partners, het bedrijf van Prinz, tekenden in 2017 een meerjarig tourneecontract dat 489 miljoen dollar (412 miljoen euro) waard was. Het tourcontract liep tot 2026. ICM en Prinz zouden 1,5 tot 3 % commissie krijgen, wat neerkwam op zo’n 7.500 dollar (6.320 euro) per show in Las Vegas en 32.250 dollar (27.176 euro) per optreden op de tournee. Dion vroeg Prinz later om z'n commissie serieus te verlagen, maar dat weigerde hij. Daarom beëindigde haar manager in 2019 de samenwerking.