Celgenoot R. Kelly schrijft stripboek over hun tijd in de gevangenis

Hunt werkte als klerk bij het New York State Office of Court Administration en werd door de FBI gearresteerd op 19 januari, de dag voor de inauguratie van Biden. In juni werd hij door een jury schuldig bevonden aan het uiten van een reeks bedreigingen om leden van het Congres te doden na de overwinning van president Joe Biden afgelopen november. Op dit misdrijf staat een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar. Nu illustreerde en schreef hij onder meer hoe hij yoga en sportlessen volgt met Kelly in de gevangenis.

Kelly werd onlangs in New York schuldig bevonden aan het leiden van een operatie die tot doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken. Ook in de staat Illinois loopt nog een zaak tegen hem. De zanger zit al vast sinds 2019, toen hij werd opgepakt in Chicago. In juni werd hij overgebracht naar de gevangenis in Brooklyn. Daar zit hij nu nog steeds.