Celebs reageren ontzet op overlijden Christopher Plummer: “Slechts weinig carrières hebben zo'n lange levensduur en zo'n impact”

CelebritiesHet nieuws dat Christopher Plummer op 91-jarige leeftijd is overleden, slaat in als een bom. In binnen- en buitenland reageren celebs op het overlijden.

“Dit breekt m'n hart", schrijft ‘Avengers’-acteur Chris Evans op Twitter, die samen met Plummer in ‘Knives Out’ speelde. “Wat een ongelofelijk verlies. Slechts weinig carrières hebben zo'n lange levensduur en zo'n impact. Een van mijn favoriete herinneringen aan ‘Knives Out' was samen piano spelen tussen de scènes. Hij was een geweldige man en een ongelofelijk talent.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Zo triest om te horen dat Christopher Plummer overleden is", laat acteur Elijah Wood weten. “Wat een legende.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In een mededeling aan Variety zegt filmmaker Ridley Scott, die samenwerkte met Plummer aan ‘All The Money In The World’: “Wat een man. Wat een talent. Wat een leven. Ik had het geluk om minder dan twee jaar geleden met hem samen te werken. Dat was een ongelofelijke ervaring. Mijn innige deelneming gaat uit naar z'n echtgenote Elaine. Hij zal gemist worden."

Ook actrice Helen Mirren gaf een statement aan Variety. De twee acteurs werkten samen aan ‘The Last Station’. “Ik had de geweldige eer om met Chris Plummer te werken, in z'n rol als Tolstoy waarvoor hij genomineerd werd voor een Oscar. Hij was een geweldige kracht, als man, maar ook als acteur. Hij was een acteur in de betekenis uit de 19e eeuw: wat zijn toewijding aan z'n beroep betreft. (...) Hij was onbevreesd, energetisch, dapper, deskundig, professioneel en een monument. Een Geweldige Acteur."

‘Lost’-acteur Daniel Dae Kim deelde op Twitter een fragment uit ‘The Sound of Music’, waarin Plummer een vlag verscheurt. “Een van de vele redenen om van Christopher Plummer te houden. We hebben ‘The Sound of Music’ zo vaak bekeken toen ik jong was, dat hij en de Von Trapps als familie aanvoelden. Rust in vrede, legende.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Star Trek’-acteur George Takei reageerde: “The Sound of Music' is droevig vandaag, aangezien Christopher Plummer ons vandaag heeft verlaten. Hij was een reus van het podium en van de film en de winnaar van een Oscar voor ‘Beginners’. Hij stierf op 91-jarige leeftijd met z'n vrouw van 53 jaar, Elaine Taylor, bij zijn zijde. Rust in muziek, kapitein Von Trapp.”

Ook acteur Sven de Ridder reageerde op de dood van Plummer: “Een van de beste. Een van de grootste. De ultieme karakteracteur. RIP meneer Christopher Plummer, de verpersoonlijking van klasse-acteren."

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Maria Shriver, de ex-vrouw van Arnold Schwarzenegger, laat weten: “’The Sound of Music' is mijn favoriete film. Niet omdat het hoofdpersonage Maria heet ... oké, misschien daarom. Maar de lessen die erin zitten zijn diep, net zoals de liefde. Christopher Plummer was geweldig, net zoals Julie Andrews. Als ik m'n ogen sluit, hoor ik hem nog zingen: ‘Blossom of snow, may you bloom and grow. Bloom and grow forever.’ Laten we allemaal naar dat advies luisteren, en ons eraan herinneren om te blijven bloeien en te blijven groeien."

Ook Finneas O’Connell, de broer van Billie Eilish, reageert verslagen op het nieuws: “Rust in vrede, Christopher Plummer. Hij is m'n favoriete acteur sinds ik voor het eerst een film van hem zag. Bekijk deze clip van z'n monoloog als James Tyrone. Het beste acteerwerk dat ik ooit gezien heb, punt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.