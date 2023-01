Celebs reageren geschokt op overlijden Lisa Marie Presley: “Ik zal nooit vergeten hoe je je liefde voor mijn broer met me deelde”

Celebrities INTERVIEW. Hoe gaat het nog met Umberto Tozzi? "Die strijd tegen kanker heeft me veranderd”

Hij verkocht meer dan honderd miljoen platen en scoorde wereldhits met ‘Ti amo’, ‘Gente di mare’ en ‘Gloria’. Umberto Tozzi (70), die binnenkort in ons land optreedt, is een van de grootste Europese artiesten. Al worstelde hij de afgelopen jaren erg met zijn gezondheid: twee keer covid, een longontsteking én kanker. “Ik heb me vaak verloren gevoeld, maar ik mocht gewoon niet opgeven”, vertelt hij in een interview met het weekblad Primo over z’n strijd tegen de ziekte, z’n grootste successen en grote liefde Monica. “Ik hoop voor de vijfde keer met haar te kunnen trouwen.”

9 januari