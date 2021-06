CELEBS 24/7. Zanger Ne-Yo wordt voor de vijfde keer papa en Kim Kardashian gaat voor een nieuwe look

Celebrities Nichtje van Britney Spears bevestigt getuigenis van popster: “Ze leeft al jaren in een hel”

25 juni Volgens Alli Sims, het 39-jarige nichtje van Britney Spears (39), is er niks gelogen van de woorden die de popster woensdag via Zoom uitsprak in de rechtbank. De vrouw, die in 2007 ook de persoonlijke assistente was van de zangeres, betuigde via sociale media haar steun aan haar nicht.