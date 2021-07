CELEBS 24/7. Tristan en Lamar vechten om Khloé Kardashian en Amanda Seyfried dook in de oude doos

Celebrities Exact één jaar later: familiele­den van ‘Glee’-actrice Naya Rivera staan stil bij haar overlijden

8 juli “Als we de tijd terug konden draaien, dan zouden we haar allemaal wat harder knuffelen”, klinkt het bij Nickayla, het jongere zusje van Naya Rivera. Vandaag is het exact één jaar geleden dat de ‘Glee’-actrice op tragische wijze verdronken is. Ze was 33 jaar. Twaalf maanden na deze vreselijke gebeurtenis staat haar familie nu eventjes stil bij haar overlijden.