CELEBS 24/7. Strike a pose met Madonna en Victoria Beckham straalt in haar lange jurk

Veerle Baetens met opvallende tattoo in ‘Cheyenne & Lola’: “Ik voel mij niet getypecast”

9:56 Maandag start ‘Cheyenne & Lola’ op Eén, een gloednieuwe internationale fictiereeks met Veerle Baetens in de rol van Cheyenne. De reeks gaat over twee vrouwen die niet meer van elkaar kunnen verschillen en toch zullen moeten samenwerken om te bewijzen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor een moord. Nu had je de reeks bijna nooit te zien gekregen, vertelt Veerle Baetens aan Senne en Jarne. Hoe dat komt, ontdek je in een gloednieuwe Showbits Video. En voor wie niet kan wachten tot maandag, de hele reeks staat nu al op Streamz.