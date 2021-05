CELEBS 24/7. Rebel Wilson poseert in badpak en Mariah Carey gaat Rachel uit ‘Friends’ achterna

Celebrities Kim Kardashian is gebuisd op haar examen rechten: “Ik ben een mislukking”

27 mei Opnieuw een tegenslag voor Kim Kardashian (40). De realityster is gebuisd op haar examen rechten. Dat vertelde ze zelf in een nieuwe aflevering van ‘Keeping Up With the Kardashians’. ”Mijn motivatie is volledig weg en heb zin om gewoon op te geven”, klinkt het in de preview.