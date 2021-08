CELEBS 24/7. Priyanka Chopra wordt opgegeten en Paris Hilton is nog steeds smoorverliefd

Paris Hilton is nog steeds heel verliefd op haar verloofde Carter Reum. In haar laatste Instagrampost noemt ze hem zelfs de liefde van haar leven. “Op jou... de liefde van mijn leven”, schrijft de hotelerfgename. “Ik denk niet dat de vlinders in mijn buik voor jou ooit zullen verdwijnen. Als we in elkaars ogen kijken, zie ik je voor alles wat je bent... een knappe, aardige en liefdevolle ziel. Ik verdwaal elke keer in jou ogen. Ons liefdesverhaal is het beste wat me kon overkomen. Ik kan de hemel niet genoeg bedanken voor jou. Ik hou van het leven dat we hebben, de liefde die we delen — en vooral — ik hou van jou.”