CELEBS 24/7. Nicole Richie steekt haar lokken in brand en Kylie Jenner heeft een mededeling

Celebrities Is er een vervolg op de beroemde sekstape van Kim Kardashian en Ray J?

19 september Wack 100, een bekende naam in de Amerikaanse hiphopindustrie, beweert dat hij in het bezit is van een nooit eerder uitgebrachte sekstape van Kim Kardashian (40) en haar ex, Ray J (40). Hij wil de video vreemd genoeg aanbieden aan Kanye West (44). De advocaat van Kim ontkent alles. “Het is jammer dat sommige mensen zo'n uitspraken doen om te proberen hun ‘15 minutes of fame’ te krijgen.”