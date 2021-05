CELEBS 24/7. Nick Jonas raakt gewond tijdens ‘The Voice' en Lily James trekt haar ‘Baywatch’-badpak aan

Lily James ziet er bijna onherkenbaar uit in het iconische ‘Baywatch’-badpak van Pamela Anderson. De 32-jarige actrice kruipt voor de serie ‘Pam & Tommy’ in de huid van Pamela. De reeks gaat over de relatie tussen Pamela Anderson en Tommy Lee en richt zich onder meer op de befaamde sekstape die het koppel in 1995 maakte tijdens hun huwelijksreis.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De zwoelste foto’s van Bettie Page en Bunny Yeager zijn te koop. Bettie was in de jaren ‘50 een bekend model dat symbool stond voor de seksuele revolutie en vrijheid van vrouwen. Bunny was een getalenteerde fotografe en nam heel wat bekende beelden van Bettie. Om de twee overleden dames te eren, kan je nu spullen kopen met hun foto’s op of kledingstukken die ze droegen tijdens de shoot. Meer info: https://www.bettiepage.com/store/

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Acteur en rapper Ludacris (43) en zijn vrouw, Eudoxie Bridges (35), verwachten samen hun tweede kindje. “Hoe komt dat het dat het jouw verjaardag is, maar toch geef jij mij het grootste cadeau”, schrijft de rapper op zijn Instagram. De ouders hebben al een 5-jarige dochtertje Cadence. Ludacris is ook papa van dochters Karma en Cai. Het echtpaar voedt ook de jongste zus van Bridges op, Christella.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Is er nieuwe muziek van Jennifer Lopez op komst? De 51-jarige ster deelde een veelbelovende foto waarop ze in de studio aan het zingen is. “Sexy zomerplezier komt eraan”, vertelt de celebrity in het bijschrift.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nick Jonas (28) raakte zaterdagavond gewond op de set van ‘The Voice USA’, waar hij een van de juryleden is. Hij werd met de ambulance naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk, maar ondertussen is de zanger al terug thuis.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Kim Kardashian (40) deelt een schattige foto van haar kinderen, die al even fotogeniek zijn als hun mama.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het is dikke liefde tussen Vanessa Hudgens (32) en haar vriend Cole Tucker. De ‘High School Musical’-actrice maakte haar relatie met Cole Insta-official op Valentijn en deelt sindsdien geregeld schattige foto’s.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.