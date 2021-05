CELEBS 24/7. Nick Jonas even naar het ziekenhuis en nee, dit is niet Pamela Anderson

Celebrities 19-jarige vrouw matchte met Matthew Perry op datingapp Raya: “Hij vroeg me of ik naar zijn huis wou komen”

10 mei Hangt het aanstaande huwelijk van ‘Friends’-ster Matthew Perry aan een zijden draadje? Recent raakte bekend dat de 51-jarige acteur vorig jaar een 19-jarig meisje probeerde te versieren via de datingapp Raya. Kate Haralson, de match in kwestie, spreekt nu voor het eerst over de avances van de acteur: “Toen we aan het Facetimen waren vroeg Matthew me of hij zo oud was als mijn vader.”